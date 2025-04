Polícia procura acusado de furtos de cabos no Parque Olhos d'Água, em Brasília A operação na Asa Norte resultou no fechamento do parque, o que assustou frequentadores; acusado vive em situação de rua

Balanço Geral DF|Do R7 25/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 25/04/2025 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share