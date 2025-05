Polícia procura casal suspeito de assalto a motorista de aplicativo no Gama (DF)

A polícia está à procura de um casal suspeito de assaltar um motorista de aplicativo na região do Gama, no Distrito Federal. O crime ocorreu na madrugada do último dia 1º, quando o motorista estava descansando em seu veículo e foi surpreendido com uma faca.



Os suspeitos fugiram levando o carro. A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos seja encaminhada através do disque denúncia 197, com a garantia de anonimato.



