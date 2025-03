Polícia procura por acusado de homicídio que rompeu tornozeleira eletrônica

A Polícia Civil está à procura de um homem que tem três mandados de prisão em aberto no Ceará, pelos crimes de homicídio, tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. Kevin Wallace Alves de Sousa Rocha foi preso em 4 de março e se identificou pelo nome do irmão.



Após audiência de custódia, foi solto com tornozeleira eletrônica, mas rompeu o equipamento e fugiu. Informações podem ser repassadas pelo telefone 190. A repetida ocorrência de rompimento de tornozeleiras levanta preocupações sobre a eficácia do meio de monitoramento.



