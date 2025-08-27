Logo R7.com
Polícia realiza operação contra fraudes e consegue bloqueio de R$ 5 milhões em bens

Quadrilhas praticavam estelionato e falsificavam documentos para obter empréstimos consignados e cartões de crédito

Balanço Geral DF|Do R7

Policiais civis cumpriram 11 ordens judiciais no Distrito Federal e em municípios de São Paulo como parte de uma operação contra duas quadrilhas envolvidas em fraudes financeiras.

O bloqueio totalizou R$ 5 milhões em bens dos investigados, incluindo veículos luxuosos e eletrônicos. As investigações indicam que as quadrilhas praticavam estelionato e falsificavam documentos para obter empréstimos consignados e cartões de crédito.

