Polícia realiza operação contra fraudes e consegue bloqueio de R$ 5 milhões em bens

Policiais civis cumpriram 11 ordens judiciais no Distrito Federal e em municípios de São Paulo como parte de uma operação contra duas quadrilhas envolvidas em fraudes financeiras.



O bloqueio totalizou R$ 5 milhões em bens dos investigados, incluindo veículos luxuosos e eletrônicos. As investigações indicam que as quadrilhas praticavam estelionato e falsificavam documentos para obter empréstimos consignados e cartões de crédito.



