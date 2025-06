Polícia reforça buscas por homem que invadiu creche armado na Estrutural (DF)

A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas pelo suspeito, que tem mais de 21 passagens pela polícia. Ele entrou armado com um revólver e invadiu a creche Guerreiros da Alegria, na Cidade Estrutural (DF).



Mais de 40 crianças estavam na creche no momento da invasão. O homem, em busca do marido da proprietária por causa de um desentendimento sobre um notebook roubado, ameaçou as crianças e os funcionários.



Uma das funcionárias ajudou a proteger as crianças levando-as para um dormitório. O Tenente Rodrigo Vasconcelos confirmou o empenho nas buscas, destacando que mais de 50 policiais estão na operação.



