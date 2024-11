Polícia resgata jovem e prende suspeitos de cárcere privado em Luziânia (GO)

A PCGO (Polícia Civil do Estado de Goiás) prendeu um homem e uma mulher suspeitos de tráfico de drogas e cárcere privado contra uma jovem de 23 anos, em Luziânia, no Entorno do DF, nesta sexta-feira (1º). Segundo os investigadores, a vítima é dependente química e deve dinheiro aos detidos. Os agentes a resgataram depois de receberem uma denúncia anônima.



A jovem teria dito aos policiais que mantinha relação com o dono da casa onde estava e não se alimentava havia quatro dias. Além disso, relatou que passou esse tempo consumindo entorpecentes. Agora, ela está sob cuidados de familiares. Já na casa da mulher presa, os agentes encontraram maconha, crack e cocaína.