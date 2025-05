Polícia segue em busca de suspeito envolvido em tiroteio que matou dois em Ceilândia (DF)

No dia 20 de abril, um tiroteio em Ceilândia, no Distrito Federal, deixou Thaís Cristinnie Lopes Bonfim, de 35 anos, e Walisson Mateus Fagundes Valentim, de 27, mortos e Tharlisson Diego dos Santos Dourado, de 30 anos, ferido. A Polícia Civil concluiu o inquérito em 30 de abril, identificando Matheus Fernandes Botelho como suspeito, que permanece foragido.



Matheus foi visto fugindo com um casal que o ajudou, e a caminhonete usada na fuga foi encontrada em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF, com vestígios de sangue. Há indícios de que ele realizou uma cirurgia clandestina após ser baleado. A principal linha de investigação sugere que o tiroteio foi motivado por ciúmes, já que Thaís, namorada de Matheus, teria tido um envolvimento anterior com Vinícius, um dos envolvidos já preso.



