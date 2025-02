Polícia suspeita que motivo de incêndio no Recanto das Emas tenha sido queima de drogas

Na última sexta-feira (21), um incêndio atingiu cerca de 30 barracos na região conhecida como Favelinha, no Recanto das Emas, resultando em mais de 61 pessoas desabrigadas. As investigações iniciais apontam uma possível ligação com o tráfico de drogas. A administração regional ofereceu abrigo provisório no ginásio Tatuzão, mas os moradores recusaram devido à falta de medidas efetivas adotadas após incêndios anteriores. Atualmente, as famílias estão abrigadas em casas de amigos e parentes.



Enquanto doações de roupas e alimentos são suficientes, a necessidade urgente é por eletrodomésticos, móveis e itens de higiene. A comunidade também aguarda a conclusão do Residencial Tamanduá, que deverá abrigar esses moradores no futuro. A liderança comunitária continua desempenhando um papel crucial na coordenação das doações e apoio às famílias afetadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!