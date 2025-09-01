Logo R7.com
R7 Brasília

Policiais salvam crianças presas em apartamento durante incêndio no Entorno do DF

Caso aconteceu no Novo Gama; militares conseguiram resgatar as vítimas sem ferimentos e controlar as chamas

Balanço Geral DF|Do R7

Policiais militares do 19º Batalhão em Goiás salvaram três crianças durante um incêndio em um apartamento no Novo Gama. O fogo ocorreu nas proximidades do Fórum local e gerou desespero entre os moradores. As crianças estavam presas dentro do imóvel quando os policiais chegaram ao local e conseguiram controlar as chamas com o apoio de um bombeiro aposentado antes da chegada dos militares. Ninguém ficou ferido.

