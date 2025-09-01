Policiais salvam crianças presas em apartamento durante incêndio no Entorno do DF

Policiais militares do 19º Batalhão em Goiás salvaram três crianças durante um incêndio em um apartamento no Novo Gama. O fogo ocorreu nas proximidades do Fórum local e gerou desespero entre os moradores. As crianças estavam presas dentro do imóvel quando os policiais chegaram ao local e conseguiram controlar as chamas com o apoio de um bombeiro aposentado antes da chegada dos militares. Ninguém ficou ferido.



