Policial à paisana detém assaltante com tiro no pé em Vicente Pires

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem por roubo, na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires. Uma equipe de policiais foi acionada para atender uma ocorrência de assalto a comércio. Quando chegaram no local, foram informados de que um policial militar de folga havia alvejado o assaltante.



O autor havia fugido do local de bicicleta e foi seguido pela vítima, que apontou ao militar, que estava à paisana, quem era o criminoso. O policial, identificou-se e deu voz de parada ao homem, que ignorou e sacou uma arma. Nesse momento, o policial efetuou um disparo, alvejando o criminoso no pé.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento médico e encaminhou o autor ao Hospital Regional de Taguatinga. Com o assaltante, foram apreendidos um celular, uma bicicleta, um soco inglês, um canivete, uma arma de airsoft, R$ 285 subtraído no roubo, além de quatro pacotes de tabaco importados.