Policial civil de folga reage a assalto e mata suspeito no Recanto das Emas (DF)

Um policial civil de folga presenciou um assalto no Recanto das Emas (DF) na madrugada desta quarta-feira (27). Ele ouviu gritos e encontrou uma vítima desesperada que relatava o roubo.



Ao perceber a movimentação de um suspeito apontando uma arma, o policial defendeu a vítima ao efetuar três disparos, resultando na morte do homem. O suspeito tinha um mandado de prisão por homicídio e estava com uma moto roubada. A 27ª DP investiga o caso.



