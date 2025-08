Policial militar de folga reage à tentativa de assalto e dispara contra suspeito

Um policial militar fora de serviço reagiu a uma tentativa de assalto no Riacho Fundo (DF). O incidente ocorreu enquanto ele levava sua caminhonete para uma oficina e foi abordado por dois suspeitos. O policial disparou contra um dos assaltantes, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o segundo suspeito foi preso com um revólver calibre 38 e levado à 27ª DP. A Polícia Civil e Militar estão investigando o caso.



