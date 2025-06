Policial penal de Minas Gerais é detido por agressão e ameaça com arma em Brasília

Um policial penal de 39 anos do estado de Minas Gerais foi detido em Brasília após agredir pessoas e apontar uma pistola durante uma confusão em um bar da Asa Sul. O incidente ocorreu em 5 de julho e a Polícia Militar prendeu o homem a algumas quadras do local. A Secretaria de Justiça de Minas Gerais confirmou que ele estava de férias e informou que uma sindicância foi aberta para investigar o caso.



