Polícias do DF, GO e RJ desmantelam esquema de fraude em vendas de veículos

Uma operação conjunta das Polícias Civis do Distrito Federal, Goiás e Rio de Janeiro desarticulou um grupo que aplicava golpes em negociações de veículos. No Distrito Federal, foram cumpridos 17 mandados de busca e duas pessoas foram presas. Os golpistas usavam plataformas digitais para enganar compradores com documentos falsos e comprovantes simulados.



Além de produtos roubados, foram apreendidos uma arma, munições e equipamentos para adulteração. Segundo a investigação, os veículos eram revendidos em Goiânia, Anápolis e no Rio de Janeiro, e o dinheiro era lavado através de um núcleo especializado. A polícia continua a investigação para capturar mais envolvidos.







Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!