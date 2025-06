Ponto facultativo no DF movimenta o aeroporto de Brasília

No Distrito Federal, o ponto facultativo gera a expectativa de 240 mil passageiros no Aeroporto Internacional de Brasília até 23 de junho. Os principais destinos nacionais incluem São Paulo,Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Salvador, enquanto os internacionais são Miami, Orlando e Lisboa. A Infraamérica recomenda que os passageiros cheguem com duas horas de antecedência, façam o check-in pelo celular ou utilizem os totens automáticos disponíveis no terminal.



