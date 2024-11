População pode solicitar inspeção nos imóveis para combate ao mosquito-da-dengue

Neste período de chuvas no DF, o risco de proliferação do Aedes aegypti – mosquito transmissor da dengue e outras arboviroses – aumenta. Para se prevenir e combater o inseto, os moradores podem solicitar a inspeção domiciliar junto à SES-DF (Secretaria de Saúde), por meio da Vigilância Ambiental.



Assim, técnicos visitam os imóveis e orientam os moradores a adotar medidas para dificultar a reprodução do mosquito. Entre elas, evitar o acúmulo de água parada em vasos de plantas, garrafas e outros recipientes. Os funcionários averíguam também a necessidade de controle de outros animais potencialmente nocivos ao ser humano, como aranhas, escorpiões e carrapatos.



A população pode solicitar a inspeção por e-mail – svs.dival@saude.df.gov.br –, telefone, pelo número 3449-4428, ou presencialmente, nos núcleos regionais de Vigilância Ambiental das regiões administrativas.