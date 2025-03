Poste deteriorado em Vicente Pires (DF) é substituído após mais de um ano de espera

Após mais de um ano de reclamações, a empresa responsável substituiu um poste deteriorado que apresentava o risco de cair em Vicente Pires, no Distrito Federal. Aestrutura ficou danificada após uma colisão de um carro. A equipe da RECORD esteve no local para acompanhar a remoção do antigo poste e a instalação do novo.



