Postes sem luz aumentam insegurança e crimes na Asa Norte, em Brasília

A Secretaria de Segurança do Distrito Federal informou uma queda nas ocorrências nos primeiros quatro meses do ano. Entretanto, na Asa Norte, moradores relatam um aumento na criminalidade, com arrombamentos frequentes a veículos para roubo de peças. Um residente da região descreve um circuito da criminalidade que inclui tráfico de drogas e furtos de cabos.



A Polícia Militar destaca o aumento de pessoas em situação de rua como um fator para a sensação de insegurança e menciona o uso de grupos comunitários de mensagens para reforçar a segurança. A iluminação pública deficiente é outro problema para os moradores, com furtos de cabos dificultando os reparos.



Um comerciante da W3 Norte pede providências, afirmando que o comércio local sofre perdas econômicas. A companhia de energia informa estar ciente das falhas, mas enfrenta desafios para acompanhar a demanda por reparos.



