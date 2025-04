Prazo para solicitar taxa de inscrição do Enem termina nesta sexta

Estudantes que desejam solicitar a isenção da taxa de R$ 85 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) tem até sexta-feira (25). A isenção é destinada a beneficiários de programas sociais, inscritos no Cadastro Único ou com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa, além de estudantes de escolas públicas ou bolsistas de escolas particulares.



Para solicitar, é necessário apresentar a documentação na plataforma de inscrição. O resultado estará disponível em maio. O Ministério da Educação ainda divulgará o edital completo, que incluirá datas de inscrição e detalhes sobre as provas.



