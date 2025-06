Preço do etanol apresenta queda em 16 estados e no Distrito Federal

Na semana de 15 a 21 de junho, dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil) indicam que o preço médio do etanol hidratado caiu em 16 estados e no Distrito Federal, enquanto subiu em sete estados e permaneceu estável em três.



O preço médio nacional foi de R$ 4,20 por litro, mostrando uma queda de 0,24% em relação à semana anterior. A maior redução foi no Distrito Federal, onde o preço caiu de R$ 4,84 para R$ 4,69, uma diminuição de 3,10%. Em alguns postos, o etanol foi encontrado a R$ 4,85, enquanto a gasolina estava a R$ 6,48.



