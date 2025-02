Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto promove limpeza e ressocialização de detentos

A prefeitura de Santo Antônio do Descoberto lançou um projeto que promove a limpeza dos espaços públicos e a ressocialização de detentos. A prefeita Jéssica do Premium explicou que, ao andar pelas ruas da cidade, percebeu a necessidade deste projeto. "Nós estamos começando pela limpeza", afirmou. O trabalho é realizado em parceria com a recém-criada Secretaria de Políticas Penais. Os reeducandos contribuem para melhorias na infraestrutura local enquanto são incentivados à reintegração social. A iniciativa também foi elogiada pela comunidade.