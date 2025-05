Prêmios do Record nas Cidades alegram ganhadores do Distrito Federal

Na edição especial do RECORD nas Cidades, em comemoração ao aniversário de Brasília , diversos prêmios foram entregues. Maiara ganhou um celular que pretende dar à sua mãe e Soraya recebeu uma TV de 43 polegadas.



Dona Maria aproveitou para realizar compras no Magazine da Economia e Dona Gidália foi agraciada com um prêmio de cinco mil reais para reformas. Já Dona Miriam ganhou uma moto elétrica. O evento contou com parcerias locais, tornando as entregas um sucesso.



