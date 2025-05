Preso homem apontado como um dos líderes de organização criminosa no DF

A Polícia Civil prendeu um homem apontado como líder de uma organização criminosa no Distrito Federal. O grupo, originário de São Paulo e Rio de Janeiro , é investigado por crimes como roubo e estelionato, particularmente em áreas nobres do DF, como Lago Sul e Sudoeste.



Segundo o delegado Victor Dan, da 3ª DP do Cruzeiro, eles já identificaram 11 ocorrências na região. "Iniciamos as investigações a partir de informações da comunidade. A prisão deste líder é um passo importante para interromper as atividades do grupo", afirmou o delegado. As investigações prosseguem para capturar outros membros.



