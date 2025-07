Preso homem que estava com um mandado de prisão em aberto por Lei Maria da Penha

A Polícia Militar prendeu um homem que estava com um mandado de prisão em aberto relacionado à Lei Maria da Penha. Durante a abordagem onde o suspeito estava, foram encontrados comprimidos associados ao "boa noite Cinderela", uma porção de crack, munições de diferentes calibres e dois celulares. Além disso, ele portava R$ 840 em espécie. O material apreendido foi levado para a 20ª Delegacia de Polícia do Gama para prosseguimento das investigações.



