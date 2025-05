Primeira companhia de balé profissional de Brasília estreia no Teatro Nacional

Brasília lançou sua primeira companhia profissional de dança clássica, composta por 12 bailarinos selecionados em todo o país. A abertura do evento no Teatro Nacional Claudio Santoro contou com uma aula especial da renomada bailarina Ana Botafogo.



Criada para consolidar Brasília como referência nacional em dança clássica, a iniciativa surge de uma parceria com o governo local e é financiada por uma emenda parlamentar. A apresentação oficial da companhia ocorrerá neste sábado (3) às 20h, com mais duas sessões amanhã, às 15h e 19h.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!