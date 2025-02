Primeira usina hidrelétrica de Brasília se torna museu aberto em Goiás

A primeira usina hidrelétrica de Brasília está localizada na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, dentro do Parque Águas Correntes, um parque aquático. Inaugurada em 1958 e desativada três anos depois, a Usina Saia Velha forneceu energia para a construção do Catetinho, a primeira residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek. O maquinário, oriundo da França, testemunhou parte da história da capital brasileira. Em 2022, o local foi tombado como patrimônio histórico estadual pela Secretaria de Cultura de Goiás. As visitas são gratuitas, mas precisam ser agendadas através do site águascorrentes.com.br, e um guia apresenta a história aos visitantes.