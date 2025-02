Primeiro condenado no Brasil pela nova lei do feminicídio recebe 43 anos de prisão

Daniel Silva Vitor foi condenado a 43 anos e quatro meses de prisão pelo assassinato de sua companheira, Maria Mainara Lopes Ribeiro, em novembro. O crime, que ocorreu diante dos filhos e do irmão da vítima em Samambaia, marcou o primeiro julgamento sob a nova lei do feminicídio no Brasil.



A mãe da vítima, em um depoimento emocionado, destacou como ele era ciumento e agressivo, mencionando que chegou a ouvir os gritos da filha durante o ataque. A legislação, conhecida como Pacote Anti-Feminicídio, foi sancionada em outubro e endureceu as penas para crimes contra as mulheres. A senadora Margareth Buzetti, autora do projeto, ressaltou a importância de tornar as punições mais rígidas, afirmando ser uma resposta necessária a ameaças fatais.



