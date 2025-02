Primeiro saidão do ano libera 1.741 detentos no Distrito Federal

No Distrito Federal, 1.741 detentos foram liberados devido ao primeiro saidão do ano. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, os reeducandos saíram às 7h desta quinta-feira (6) e devem retornar até as 10h de segunda-feira (10). Entre os beneficiados da saída temporária, 74 são mulheres. Presos que não retornarem serão considerados foragidos, arriscando perder o direito ao regime semi-aberto. Segundo a Vara de Execuções Penais, este ano estão previstos nove saidões de presos no DF.