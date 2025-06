Professora acusada de clonagem de cartão de colegas diz que sofreu assédio moral

Thallyta Silva Almeida, professora temporária, foi presa em flagrante após câmeras registrarem o uso indevido de cartões de colegas para compras, incluindo assinaturas em plataformas digitais. O prejuízo causado ultrapassa R$ 10 mil. Ela foi liberada após pagar fiança de R$ 3 mil e está afastada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal.



Em vídeos nas redes sociais, ela afirmou não justificar suas ações, mas mencionou um assédio moral velado sofrido no trabalho. Além disso, enviou áudios aos alunos, expressando carinho e incentivando os estudos.



