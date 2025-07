Professora é presa pela segunda vez após furto de cartões de crédito no DF

Uma professora foi presa pela segunda vez, suspeita de furtar cartões de crédito no Distrito Federal. Anteriormente, Thallyta da Silva de Almeida já havia sido denunciada por colegas de uma escola na Asa Sul. Recentemente, ela foi abordada pela polícia em Santa Maria, onde foi encontrada com diversos cartões e uma nota fiscal de compra de joias.



A abordagem ocorreu após Thallyta ser flagrada fotografando cartões de crédito em uma academia. A Polícia Civil investiga o caso. O psiquiatra consultado explicou que a cleptomania é um transtorno compulsivo, mas é necessário avaliar se há remorso e falta de benefício econômico para ser considerado como tal.



