Programa itinerante oferece consultas e exames gratuitos à população de Santa Maria

O programa itinerante Saúde Mais Perto do Cidadão oferece atendimentos e exames gratuitos em Santa Maria, todos os dias, até este sábado. Há serviços de clínica médica, nutrição, psicologia, ginecologia e cardiologia, entre outros. Os profissionais estão no estacionamento do ginásio poliesportivo, ao lado do restaurante comunitário.



As senhas são distribuídas por ordem de chegada, a partir das 6h30. Para ter acesso, os pacientes precisam apresentar a Carteira de Identidade, o CPF e o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), além de um número de telefone para contato.