Programa leva 100 alunos da rede pública do DF para intercâmbio no Reino Unido

Intercâmbio será de 13 a 16 semanas a partir de setembro; estudantes receberão kits e auxílio financeiro de 300 euros

Balanço Geral DF|Do R7

O governador Ibaneis Rocha se reuniu com os participantes do programa Pontes para o Mundo, no Teatro Nacional Cláudio Santoro. O programa levará 100 alunos da rede pública ao Reino Unido em um intercâmbio de 13 a 16 semanas a partir de setembro.

Os estudantes receberão kits completos e auxílio financeiro de 300 euros antes do embarque. Em incentivo aos jovens, foi lembrado que "educação é a única coisa que ninguém te toma".

