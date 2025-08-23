Programa leva 100 alunos da rede pública do DF para intercâmbio no Reino Unido

O governador Ibaneis Rocha se reuniu com os participantes do programa Pontes para o Mundo, no Teatro Nacional Cláudio Santoro. O programa levará 100 alunos da rede pública ao Reino Unido em um intercâmbio de 13 a 16 semanas a partir de setembro.



Os estudantes receberão kits completos e auxílio financeiro de 300 euros antes do embarque. Em incentivo aos jovens, foi lembrado que "educação é a única coisa que ninguém te toma".



