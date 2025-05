Programa oferece 800 vagas na área digital para qualificação de mulheres no DF

O Projeto Mulher Digital disponibiliza 800 vagas para cursos de informática, vendas online, marketing e gestão de redes sociais. As inscrições estão abertas e as aulas iniciarão no Centro Empresarial de Santa Maria, no dia 26 de maio, com 400 vagas disponíveis. O curso, com duração de seis meses e certificação gratuita, também será oferecido em Ceilândia, Taguatinga e Estrutural. Inscrições podem ser feitas pelo telefone 99176-0875 ou pelo site projetomulherdigital.com.br.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!