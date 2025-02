Projeto abre inscrições para cursos gratuitos de tecnologia, design e empreendedorismo

O projeto High Tech Course está com inscrições abertas para 24 oficinas nas áreas de tecnologia, design e empreendedorismo. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação e a Associação dos Jovens Antenados. Oferecem cursos como construção de carreira em TI, stop motion e lei geral de proteção de dados, entre outros. As aulas ocorrerão online de segunda a quinta-feira e presencialmente às sextas-feiras em Taguatinga. Materiais didáticos são gratuitos e há certificação para alunos que atingirem 80% de aproveitamento.