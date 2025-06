Projeto Boi Encantado transforma o Itapoã (DF) com arte, cultura e inclusão

No Itapoã (DF), o projeto Boi Encantado vem transformando a realidade da comunidade por meio da arte e da cultura. Criado em 2005, em um período marcado por altos índices de criminalidade, o projeto já alfabetizou mais de 200 pessoas e se tornou um símbolo de resistência e inclusão social.



A professora de artes Eliana Costa, uma das fundadoras do projeto, compartilhou suas experiências e ressaltou o impacto positivo das ações culturais na vida dos moradores.



Neste sábado (28), o evento Record nas Cidades, promovido pela RECORD Brasília, chega ao Itapoã com apresentações culturais, sorteio de prêmios e prestação de serviços gratuitos, a partir das 9h da manhã.







