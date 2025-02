Projeto de lei propõe vetar recursos públicos para artistas que incentivam crimes

Um projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa do Distrito Federal busca impedir o uso de recursos públicos para contratar artistas que fazem apologia ao crime organizado, pedofilia e tráfico de drogas. Apresentada pelo deputado distrital Eduardo Pedrosa, a proposta sublinha que o governo não deve financiar shows com tais conteúdos, pois o Estado acaba gastando para combater as consequências dessas práticas. Pedrosa enfatizou que a iniciativa não ataca gêneros musicais, mas sim o uso inadequado do dinheiro público. A proposta tem recebido apoio significativo na Câmara, apesar de resistências pontuais.