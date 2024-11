Projeto desenvolvido em escola do DF sobre memes e fake news vira questão do Enem

O trabalho desenvolvido no Centro de Ensino Fundamental Vila Areal, no Distrito Federal, virou tema de uma das questões da primeira etapa do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), realizado no último domingo (3). O projeto ensina estudantes a terem uma visão crítica sobre memes e fake news que circulam na internet.



Os memes, geralmente em formato de imagem, vídeo ou texto, costumam carregar uma mensagem subliminar e se replicam rapidamente nas redes sociais. Eles podem ser uma piada, uma forma de praticar bullyng e violência e, até mesmo, disseminar fake news. Por isso, o trabalho feito na instituição orienta as crianças e jovens a como interpretar essas mensagens.



A professora responsável pelo trabalho, Gilda das Graças, afirma que o exercício com esses gêneros é importante para que o estudante saiba identificar os conteúdos consumidos. “O aluno precisa ser informado, para ele ser uma pessoa coerente nas suas ações”, ressalta.



O projeto também virou tese de mestrado. Gilda preparou um guia sobre como abordar o tema em sala de aula. O material é gratuito, mas, a professora ainda está pesquisando como torná-lo acessível a todos.