Projeto Gamifica: cursos ensinam a criar jogos eletrônicos nas escolas públicas

O Projeto Gamifica iniciou sua temporada de 2025, oferecendo cursos gratuitos de desenvolvimento, design e marketing de jogos em escolas públicas e centros olímpicos do Distrito Federal. O projeto busca transformar a paixão dos jovens por games em oportunidades de carreira. Além das aulas teóricas e práticas, os estudantes aprendem a criar narrativas interativas e mecânicas inovadoras. Um diferencial deste ano é a conversão de TV Box em minicomputadores, que serão entregues aos alunos ao término do curso. As inscrições estão abertas no Instagram da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.



