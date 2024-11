Projeto oferece tratamento dentário gratuito a mulheres vítimas de violência doméstica

Mulheres vítimas de violência doméstica carregam no corpo as marcas deste crime. Muitas vezes, as agressões deixam sequelas na boca e levam embora a vontade de sorrir. Mas um projeto do GDF oferece a essas pessoas a chance de recuperar a autoestima por meio de tratamento dentário gratuito. O Reconstruindo Sorrisos tem inscrições abertas para mulheres em situação de vulnerabilidade que estejam sofrendo violência no âmbito familiar.



A iniciativa é da Secretaria da Mulher do Distrito Federal. Para se inscrever, as interessadas podem ligar no (61) 99670-6227 ou pelo site www.reconstruindosorrisosdf.com.br. É preciso apresentar boletim de ocorrência e comprovante de entrada em hospitais ou no IML (Instituto Médico-Legal). Os atendimentos devem começar em 4 de novembro, em Planaltina.



A cada semana, uma carreta equipada vai oferecer serviços de prótese, limpeza e obturação, por exemplo, em uma cidade do DF.