Projeto transforma sorrisos de jovens vulneráveis com atendimento odontológico gratuito

O projeto “A Turma do Bem” oferece atendimento odontológico gratuito a crianças e adolescentes entre 11 e 18 anos em situação de vulnerabilidade. Atuando com mais de 18 mil dentistas voluntários em mais de 400 municípios no Brasil, o programa realiza triagens para selecionar participantes.



Um exemplo de sua eficácia é a história de Kennedy, um jovem de 16 anos que viu sua autoestima transformada após o tratamento. A próxima triagem ocorrerá em Brasília , no Pátio Brasil Shopping, na quinta-feira (15). Jovens entre 11 e 17 anos interessados devem levar documento de identidade e comprovante de residência, acompanhados por um responsável legal.



