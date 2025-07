Promotora fala sobre participação do Ministério Público no RECORD nas Cidades

Neste sábado (26), às 9h, acontece o evento RECORD nas Cidades, em Santa Luzia, na Estrutural. O Ministério Público do Distrito Federal participará oferecendo serviços como o projeto Pai Legal e atendimento da ouvidoria.



A promotora Jacqueline Contijo destacou a necessidade de apresentar documentos para os atendimentos. "É importante que o responsável leve certidão de nascimento, documento de identidade e informações sobre o pai", afirma. As unidades do MP estão disponíveis em todo o Distrito Federal para atender a população, com foco em demandas de saúde e segurança pública.



