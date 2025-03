Próxima edição do Bora de Bike acontece em 16 de março em Planaltina de Goiás

A próxima edição do Bora de Bike está marcado para 16 de março em Planaltina de Goiás. Com um percurso de 10,5 km, o evento promete ser um grande momento de celebração do esporte. As inscrições estão abertas até o dia do evento e os primeiros 1.500 inscritos receberão um kit exclusivo. Participe e prepare-se para uma manhã de muita diversão. Inscrições pelo site do evento ciclístico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!