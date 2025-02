PT-DF anuncia pré-candidatura da deputada federal Erika Kokay ao Senado

A comissão executiva regional do PT-DF aprovou a pré-candidatura da deputada federal Erika Kokay ao Senado Federal. Ela é membro do partido desde 2011 e o PT aposta em sua candidatura para representar a legenda nas próximas eleições que ocorrerão em 2026.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!