Público já pode visitar emas que nasceram no Zoológico de Brasília

Quem visitar o Zoológico de Brasília a partir deste sábado (2) vai notar sete novos moradores: são filhotes de ema, nascidos no último dia 4. As aves estão sob cuidados intensos. Isso porque a espécie delas é uma das mais ameaçadas de extinção.



Os filhotes estão sob olhar atento também do pai, responsável por cuidar da prole. Os visitantes podem conhecer as eminhas em qualquer dia da semana – exceto às segundas-feiras –, das 8h30 às 17h. De terça a quinta, o ingresso custa R$ 5 (inteira). Nos outros dias, o valor sobe para R$ 10.