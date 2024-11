Quatro animais morrem em Arniqueira após serem atacados por abelhas

Três cães e uma galinha morreram após serem picados por abelhas na última quinta-feira (24), em Arniqueira, no Distrito Federal. Câmera de segurança registou o ataque, que aconteceu em duas casas da região. Os moradores não foram atingidos, e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado e fez a retirada da colmeia. O caso acendeu um alerta para a importância dos cuidados ao lidar com os insetos. No caso de ataques de enxame, é necessário acionar os órgãos responsáveis imediatamente.