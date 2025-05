Quatro pessoas são presas por tentativa de duplo homicídio em Ceilândia (DF)

Quatro pessoas foram presas na região do P Sul, em Ceilândia (DF) sob suspeita de participação em uma tentativa de duplo homicídio. Dois homens, de 26 e 33 anos, foram atingidos e encaminhados ao hospital regional, onde receberam atendimento médico.



Após a tentativa de assassinato, os suspeitos fugiram em um carro, localizado pela Polícia Militar no Recanto das Emas. Com eles, foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros. O grupo também é investigado por tentar roubar uma distribuidora de bebidas antes da chegada dos policiais.



