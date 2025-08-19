Quatro suspeitos de furto de cabos elétricos são presos em operação na Estrutural (DF)

Quatro pessoas foram presas por furtar cabos de energia e transmissão na Estrutural (DF). O grupo se passava por funcionários de uma empresa de telefonia. A investigação da 3ª DP durou um ano e resultou no cumprimento de nove mandados entre prisões e buscas.



O delegado responsável pelo caso destacou que os furtos impactavam serviços essenciais, como hospitais e maternidades. As investigações continuam para identificar receptadores envolvidos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!