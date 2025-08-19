Logo R7.com
Quatro suspeitos de furto de cabos elétricos são presos em operação na Estrutural (DF)

Grupo se passava por funcionários de empresa de telefonia; furtos impactavam serviços essenciais, como hospitais

Balanço Geral DF|Do R7

Quatro pessoas foram presas por furtar cabos de energia e transmissão na Estrutural (DF). O grupo se passava por funcionários de uma empresa de telefonia. A investigação da 3ª DP durou um ano e resultou no cumprimento de nove mandados entre prisões e buscas.

O delegado responsável pelo caso destacou que os furtos impactavam serviços essenciais, como hospitais e maternidades. As investigações continuam para identificar receptadores envolvidos.

