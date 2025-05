Queda de poste no Pistão Sul (DF) causa transtornos no trânsito e afeta energia

A queda de um poste no Pistão Sul, em Taguatinga (DF) causou a interdição das pistas e complicações no trânsito. Segundo relatos, o poste caiu espontaneamente, atingindo um motociclista, que estava parando em um sinal vermelho. Ele conseguiu se proteger, mas foi necessário o desligamento da energia para retirar os fios da via.



A Neoenergia atua para restabelecer o serviço, enquanto o DER liberou parcialmente a pista, ainda monitorada. A ciclovia ao lado também foi afetada, pois cabos caíram em cima. As causas do incidente estão sob investigação, considerando falta de manutenção ou excesso de carga no poste.



