Quer ter um pet de grande porte? Programa da Seagri-DF facilita a adoção desses animais

Já pensou em ter um animal de estimação bem maior que cães e gatos? A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF (Seagri) pode facilitar esse processo. Isso porque a pasta criou um programa de adoção de animais como cavalos e gado bovino. A maioria deles, havia sofrido maus-tratos e abandono.



A produtora rural Odalvina Rodrigues recorreu ao programa. Há quatro meses, ela fez do próprio lar, em Sobradinho, a moradia de dois cavalos – Apolo e Rox – e uma mula. Todos eles têm algum tipo de deficiência. “Se tem defeito, ninguém quer. Mas eu me comovi com isso. Temos que amar os bichos e cuidar. Eles gostam e merecem isso, são dóceis”, conta.



Mas nem todos os animais vítimas de maus tratos têm a chance de morar num novo lar. Em média, 270 deles são resgatados nas vias do DF, a cada ano. Pensando nisso, a Seagri lançou o programa Adote um animal. A iniciativa fornece tratamento veterinário aos bichos.



Para adotá-los, é preciso ir pessoalmente à sede da pasta e apresentar identidade, comprovante de residência e CPF. Além disso, os interessados devem preencher um formulário de responsabilidade, com informações sobre a propriedade e finalidade do processo. Depois, resta só aguardar a aprovação.