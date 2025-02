Quinta rodada do Candangão BRB 2025: Paranoá enfrenta Ceilândia às 16h

A quinta rodada do Candangão BRB 2025 traz o confronto de Paranoá e Ceilândia, ambos com 9 pontos, às 16h na Vila Planalto. Paranoá, terceiro colocado, vem de derrota para o Gama, enquanto Ceilândia, quarto, perdeu para o Brasiliense. Além deste jogo, Samambaia enfrenta Gama e Real Brasília joga contra Sobradinho. Na classificação geral, o Brasiliense lidera com 12 pontos.